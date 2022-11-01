Известный бизнесмен отказался от российского гражданства

Главное: Олег Тиньков отказался от российского гражданства. Он сделал заявление.

Детали: Известный российский бизнесмен, основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков решил отказаться от гражданства РФ. Банкир сделал заявление.

В социальных сетях он сообщил: «Я официально отказался от российского гражданства! Не могу видеть все это, и ассоциироваться с путинским фашизмом! Не могу видеть как мои бывшие соотечественники убивают и грабят просто так мирных людей. Я хочу это всё «развидеть», особенно после того, что мне пришлось пережить последние три года».

Олег Тиньков добавил: «Жизнь одна и она бесценна. Надеюсь все больше бизнесменов последуют за мной, и перестанут работать на фашизм, бросят свои бизнесы и гражданство».

54-летний бизнесмен также показал справку о выходе из гражданства, датированную 26 октября.

Добавим, что холдинг «Интеррос» в конце апреля сообщил, что приобретает 35% акций группы «Тинькофф» (TCS Group).

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