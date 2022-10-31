Проект бюджета Украины на следующий год подкорректировали

Главное: Проект государственного бюджета в Украине на 2023-й год скорректировали. Стало известно, какие показатели изменились.

Детали: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что проект государственного бюджета в Украине на 2023-й год был скорректирован. Стало известно, что именно изменилось в документе к его второму чтению в Верховной Раде.

Среди прочего сообщается, что был скорректирован прогноз роста ВВП –3,2% вместо 4,6%.

При этом прогноз инфляции снизили с 30% до 28%.

В то же время бюджет на следующий год планируется с показателем доходов 1,3 триллиона гривен.

В то же время предлагается увеличить доходную часть более чем на 50 миллиардов гривен.

Прогнозируется, что расходы будут составлять 2,6 триллиона гривен.

На войну с Россией выделят более 18% (триллион гривен).

Глава правительства поведал: «Мы увеличили объемы расходов на выплаты пенсий, на ликвидацию последствий вооруженной агрессии россии (строительство, ремонты, покупка людям жилья), на научную и научно-техническую деятельность, на льготные ипотечные кредиты ВПЛ».

Он добавил: «Ко второму чтению в проекте госбюджета расходная часть возросла до 66,8 миллиардов гривен».

Сообщается: «Дефицит бюджета на следующий год составит более 20% ВВП. Будем покрывать его за счет помощи партнеров. Нам нужно привлечь 38 миллиардов долларов. Получим их от ЕС, США, МВФ и других доноров».

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