Частичная мобилизация в РФ остановлена

Главное: Частичная мобилизация в России была остановлена. Произошло это сегодня.

Детали: В понедельник, 31 октября, в России была остановлена частичная мобилизация, в рамках которой планировалось привлечь для войны в Украине триста тысяч человек. Об этом сообщает местное министерство обороны.

Как отмечается, что по поручению министра обороны Сергея Шойгу Генеральным штабом Вооруженных Сил РФ направлены указания командующим войсками военных округов и командующему Северным Флотом до 1 ноября доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации.

Сообщается: «В соответствии с данными указаниями, все мероприятия, связанные с призывом на военную службу военными комиссариатами совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ граждан, пребывающих в запасе, прекращены».

В то же время военкоматам предписано уже с 31 октября вернуться к работе в штатном режиме.

Ожидается, что в дальнейшем они будут заниматься только приемом добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту.

Читайте также в тему материал «Ракетные удары по украинской инфраструктуре» (текст обновляется онлайн).

В тему: Российские чиновники массово бегут из страны из-за мобилизации.