Украинцам следует приготовиться к новым отключениям электроэнергии

Главное: В Украине продолжат отключать электроэнергию. Это будет происходить по вечерам.

Детали: Украинцев предупредили, что отключения электроэнергии продолжатся. Об этом сообщает «Укрэнерго».

Сообщается, что в результате обстрелов было повреждено оборудование магистральной сети энергосистемы в нескольких регионах.

Информируется: «Для устранения последствий в 17-00 Диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы применения графиков аварийного отключения электроснабжения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах страны».

Уточняется, что ограничения применят для того, чтобы уменьшить нагрузку на сети и избежать повторных аварий после того, как россияне повредили инфраструктуру.

Ожидается, что такие меры позволяют энергетикам быстрее восстановить поврежденные объекты и держать систему сбалансированной.

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