В Киевской ОВА объяснили ситуацию с временным переселением жителей области

Главное: Ситуация с энергетикой сложная, но под контролем. Поэтому эвакуация жителей Киевской области не планируется.

Детали: Никаких эвакуационных мероприятий на территории Киевской области не проходит и в ближайшее время не планируется. Ситуация с энергетикой сложная, но под контролем. Об этом в понедельник, 31 октября, заявил глава ОВА Алексей Кулеба.

Ранее в интервью польскому изданию Onet он говорил, что жителей Киевщины могут временно переселить в другие регионы, если ситуация с электроэнергией станет критической.

Кулеба уточнил, речь шла именно о прогнозируемой ситуации на случай максимального ухудшения состояния.

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В тему: Жителей Киевщины могут временно переселить в другие регионы.