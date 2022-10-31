Названо подтвержденное число жертв войны в Украине

Главное: Уголовными производствами украинских правоохранителей подтверждена гибель почти восьми тысяч мирных жителей Украины. Более 10 тысяч — ранены.

Детали: В Украине официально подтверждена гибель почти восьми тысяч гражданских, еще более 10 тысяч были ранены. Об этом сообщил генпрокурор Андрей Костин в интервью агентству Интерфакс-Украина, опубликованном в понедельник, 31 октября.

«По нашим данным, погибли 7 938 гражданских лиц, из них — 430 детей. Раненых — 10 897. Но, подчеркну, это только официальные, подтвержденные данные, которые есть в материалах уголовных производств. С учетом невозможности доступа к оккупированным территориям и отсутствия полной картины того, что там, например, в Мариуполе, происходило и происходит сейчас, можем только предположить, как страшна эта цифра», — сказал Костин.

По данным Офиса генпрокурора, в результате военных действий разрушены и повреждены более 51 тысяч объектов гражданской инфраструктуры, из них — 41 184 жилых домов и сооружений, 2688 — учебных и воспитательных заведений (331 разрушены полностью), 389 — медицинских заведений.

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