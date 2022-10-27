Винницкий митрополит УПЦ рассказал о последствиях рейдерских захватов ПЦУ

Главное: Винницкая область должна была стать «полигоном» для отработки схем захвата приходов Украинской Православной Церкви.

Детали: Об этом в интервью dialogtut.org заявил митрополит Варсонофий, сообщает Центр информации УПЦ.

«2019 и 2020 годы были сложными, потому что чиновники вмешивались и принуждали тех, кто несет ответственность на местном уровне, влиять на религиозную жизнь сел или общин (а именно решать дело переводов храмов УПЦ в ПЦУ). Давление оказывалось серьезное. К тому же Виннитчина, как малая родина Порошенко, была под его особым контролем», – отметил владыка Варсонофий.

Так называемые «переходы» были незаконными, потому что для их осуществления собирали не религиозные общины, а территориальные, и занимались этим главы сел или районных администраций.

«Винницкая епархия больше всего пострадала от действий разных чиновников, которые даже запугивали людей. Было такое, что наших верующих иногда не пускали на собрание территориальных общин, где голосовали за переход общины в ПЦУ. То есть, голосовали люди, которые в храм вообще не ходят, но говорят: «Мы патриоты». Теперь те «переведенные» храмы или закрытые стоят, или служба там раз в месяц совершается», – поделился митрополит.

По словам владыки некоторые из «патриотов» хотели просто искоренить «московскую церковь».

«И хотя уже состоялся Собор УПЦ в Феофании 27 мая, на котором наша Церковь подтвердила независимость от Московского патриархата, стереотип о якобы зависимости от Москвы остался. К сожалению, им пользуются наши оппоненты из ПЦУ, чтобы до сих пор забирать у нас храмы. Пожалуйста, стройте свои! Но ведь для этого нужно приложить много усилий, а отобрать гораздо проще. Особенно если пройтись по селу и раздать по 100 гривен, чтобы люди проголосовали за «переход», - напомнил митрополит Варсонофий.

Планы чиновников «перевести» в течение года до 70% винницких приходов из УПЦ в ПЦУ не сбылись.

«В ПЦУ перешло не так уж много приходов, где-то 10%. Причем большинство храмов забрали путем перерегистрации. До сих пор в тех церквях кое-где наши люди молятся, потому что со стороны ПЦУ никто не приходит на молитву, не ухаживает за помещением. А наши верующие вкладывали туда силы, здоровье, время и потому поддерживают свои храмы, оберегают их, украшают. К сожалению, немало случаев, когда храмы в нашей епархии отбирали насильно, но теперь они стоят закрыты, а церковный двор просто зарастает деревьями», – заключил митрополит Винницкий и Барский Варсонофий.

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