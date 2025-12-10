Трамп поставил Зеленскому дедлайн для ответа на мирное соглашение, — СМИ

Американская сторона дала Украине считанные дни, чтобы ответить на последний вариант мирного плана. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По словам источников FT, украинский президент Владимир Зеленский сообщил европейским лидерам, что во время «непростого» разговора в субботу, 6 декабря, с посланниками лидера США Дональда Трампа его призвали к быстрому решению по мирному соглашению.

В материале отмечается, что Зеленский имеет «несколько дней» на ответ по предложенному мирному соглашению. Источник, осведомленный о сроках, предложенных Киеву, сказал, что Трамп надеется на заключение соглашения до Рождества.

Напомним, Трамп заявил, что разочарован Зеленским.