На Львовщине ранили военнослужащего ТЦК

Во вторник, 9 декабря, во Львовской области мужчина кухонным инструментом ранил военнослужащего из состава группы оповещения во время проверки документов. Об этом накануне сообщило Оперативное командование Запад.

Указано, что группа оповещения действовала в соответствии с законодательством и в сопровождении сотрудника полиции.

«Во время проверки документов гражданин Украины мобилизационного возраста, пытаясь избежать установления личности, совершил нападение и нанес военнослужащему травмы предметом, предварительно похожим на кухонный инструмент типа „топор-молоток“», — говорится в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали, его жизни ничего не угрожает. Правоохранительные органы проводят следственные действия.

В командовании напоминают, что нападение произошло менее чем через неделю после трагедии во Львове, где военнослужащий ТЦК погиб от ножевого ранения, нанесенного гражданином во время выполнения группой оповещения служебных обязанностей.

«В двух инцидентах граждане сознательно игнорировали законные требования, пытались избежать установления личности, применили физическое насилие. Эти действия несут прямую угрозу жизни и здоровью военнослужащих и сотрудников полиции, которые работают в рамках своих полномочий во время правового режима военного положения», — заявили в командовании.

Так констатируют, что формирование негативного отношения к ТЦК и СП, нормализация уклонения, мемы про «злоупотребления мобилизацией», дискредитация военных, токсичные нарративы и многолетняя дезинформация стали повседневностью в соцсетях и частных разговорах.

Командование призвало граждан к ответственной поведению, соблюдению законных требований военных и правоохранителей и осознанию того, что любая агрессия против представителей сил обороны является уголовным преступлением с неизбежной правовой ответственностью.

