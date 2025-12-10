Трамп поведал о состоянии своего здоровья

Президент США Дональд Трамп отрицает слухи об ухудшении своего здоровья. Уверяет, что с ним все хорошо.

В социальной сети The Truth Social он написал: «Я сам пойму, когда начну сбавлять обороты, но сейчас этого точно нет!».

Добавляется: «После всей работы, которую я проделал с медицинскими обследованиями, когнитивными тестами и всем остальным, я действительно нахожу крамольными и, возможно, даже предательскими постоянные публикации ложных сообщений от The New York Times и других».

Политик говорит, что работает усерднее и больше любого президента в истории США.

Ранее Трамп опубликовал еще одно свое странное изображение.