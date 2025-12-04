В Словакии сделали заявление по поводу поддержки мирного плана США

Глава МИД Словакии Юрай Бланар сделал заявление по поводу мирного плана США по Украине. Он уверяет, что большинство стран НАТО понимают необходимость его поддержки.

Было сказано: «Полагаю, что большинство партнеров по НАТО понимают, что необходимо поддерживать эту инициативу максимально. У нас четкая позиция: это должно быть при участии Украины и соответствующем участии европейских партнеров».

Кроме этого добавляется, что к инициативе, которая касается конфискации российских активов, Словакия будет подходить прагматично, исходя из того, что переговоры о мире в Украине не должны быть поставлены под угрозу.

