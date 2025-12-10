ВСУ полностью перешли на корпусную систему

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сделал важное заявление. Он информировал о полном завершении перехода украинских войск на корпусную систему.

Было сказано следующее: «Все корпуса приняли свои полосы ответственности и получили закрепленные за ними комплекты войск. Далее корпусные комплекты должны привести в соответствие с фактическим составом корпуса. Уже началась ротация бригад в корпусах».

Добавляется при этом, что линия фронта демонстрирует тенденцию к уменьшению – с 1 253 километров в ноябре она сократилась почти на 3% до 1 218 километров.

Ранее Сырский сделал резонансное заявление по поводу войны в Украине.