В Кремле ответили на заявление Зеленского по энергетическому перемирию

В Москве фактически отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского по установлению энергетического перемирия Украины с Россией. Об этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил российским СМИ.

Песков цинично заявил, что в России якобы «работают над миром в Украине, а не перемирием».

«Устойчивый, гарантированный и долгосрочный мир, который достигается путем подписания соответствующих документов, является абсолютным приоритетом», — сказал представитель Кремля.

Напомним, Зеленский сделал заявление об энергетическом перемирии.