Маск уже пожалел, что работал в DOGE

Маск уже пожалел, что работал в DOGE

Агата Кловская
10.12.25 16:30
106
Маск уже пожалел, что работал в DOGE

Американский миллиардер Илон Маск сделал резонансное заявление. Он признался, что жалеет о том, что занимался департаментом государственной эффективности США (DOGE).

Так, бизнесмен отметил, что некогда его ведомство выполнило свои задачи и остановило финансирование проектов, на которые не было смысла выделять средства.

При этом, отвечая на вопрос, хотел бы он снова заниматься работой департамента, толстосум сказал: «Нет, не думаю. Вместо того, чтобы заниматься DOGE, я бы занялся моими компаниями, и американцы не сжигали бы машины Tesla».

Илон Маск уверяет, что многим пожертвовал для того, чтобы вести работу департамента.

Ранее Маск выдвинул новое обвинение в адрес ЕС.

Тэги: США, мир, Илон Маск

