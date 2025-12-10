Зеленский сделал заявление об энергетическом перемирии

Украина будет готова к установлению энергетического перемирия с Россией, если Москва пойдет на такую инициативу. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов в WhatsApp во вторник, 9 декабря.

Глава государства отметил, что российские оккупанты наносят удары по украинской энергетике, и Силы обороны абсолютно справедливо отвечают.

«Если россияне будут готовы к энергетическому перемирию, мы готовы. Это очень важно для людей», — сказал Зеленский.

