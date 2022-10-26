Британский радиоведущий скончался в прямом эфире

Главное: Скончался британский радиоведущий Тим Гоф. Это произошло в прямом эфире.

Детали: В Великобритании в возрасте 55 лет скончался популярный радиоведущий Тим Гоф. Произошло это в прямом утреннем эфире на волнах станции GenX Radio, где он работал 36 лет.

Свою последнюю передачу британец вел из собственного дома, где потерял сознание.

Медики говорят, что его убил сердечный приступ.

Местные СМИ информируют, что Тим Гоф родился в деревушке недалеко от Бери-Сент-Эдмундс, Саффолк. Он начал свою карьеру на Radio Orwell в 1986-м году, после чего перешел на GenX Radio.

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