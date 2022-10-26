Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 68 900 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 68 900 солдат. Уничтожено 2 628 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ рассказал о потерях россиян на среду, 26 октября.

Сообщается, что уже погибли 68 900 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 2 628 танков, 5 351 боевая бронированная машина, 1 686 артиллерийских систем, 379 РСЗО, 192 средства ПВО, 271 самолет, 248 вертолетов, 1 379 БПЛА оперативно-тактического уровня, 350 крылатых ракет, 16 кораблей/катеров, 4 076 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 149 единиц специальной техники.

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