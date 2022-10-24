Синоптики предупредили украинцев, что завтра погода снова огорчит

Главное: Погода в Украине портится. Пойдут дожди.

Детали: Синоптики говорят, что завтра погода в Украине испортится. Появился прогноз на вторник,2 5 октября.

Так, отмечаются, что дожди ожидаются почти по всей страны, за исключением восточных областей и Крыма.

Ожидается, что на западе и юге температура днем составит 17-19 тепла. В центральной части и на север днем ожидается до плюс 14-15, а на востоке 12-13 тепла.

При этом ночью температура воздуха будет колебаться в районе плюс 6-9, а в Одесской и Закарпатской областях прогнозируют 10-11 тепла.

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