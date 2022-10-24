Названо число жертв октябрьских обстрелов Киева

Главное: Жертвами обстрелов в Киеве в октябре стали 12 людей. 60 человек получили ранения.
Детали: Полиция Киева рассказала о последствиях обстрелов, которым подвергся город в октябре. Отмечается, что за последние три недели в ходе военных действий в украинской столице погибли двенадцать человек, а шестьдесят людей получили ранения.
Подчеркивается, что с 24 февраля правоохранители зарегистрировали 1 517 производств по фактам военных преступлений в Киеве.
Информируется, что среди них: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, государственная измена, коллаборационная деятельность, диверсия, нарушение законов и обычаев войны.
Сообщается, что 816 таких уголовных производств расследует СБУ.
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