Названо число жертв октябрьских обстрелов Киева

Главное: Жертвами обстрелов в Киеве в октябре стали 12 людей. 60 человек получили ранения.

Детали: Полиция Киева рассказала о последствиях обстрелов, которым подвергся город в октябре. Отмечается, что за последние три недели в ходе военных действий в украинской столице погибли двенадцать человек, а шестьдесят людей получили ранения.

Подчеркивается, что с 24 февраля правоохранители зарегистрировали 1 517 производств по фактам военных преступлений в Киеве.

Информируется, что среди них: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, государственная измена, коллаборационная деятельность, диверсия, нарушение законов и обычаев войны.

Сообщается, что 816 таких уголовных производств расследует СБУ.

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