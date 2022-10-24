Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Названо число жертв октябрьских обстрелов Киева

Названо число жертв октябрьских обстрелов Киева

Агата Кловская
24.10.22 14:41
828
Названо число жертв октябрьских обстрелов Киева

Главное: Жертвами обстрелов в Киеве в октябре стали 12 людей. 60 человек получили ранения.

Детали: Полиция Киева рассказала о последствиях обстрелов, которым подвергся город в октябре. Отмечается, что за последние три недели в ходе военных действий в украинской столице погибли двенадцать человек, а шестьдесят людей получили ранения.  

Подчеркивается, что с 24 февраля правоохранители зарегистрировали 1 517 производств по фактам военных преступлений в Киеве.

Информируется, что среди них: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, государственная измена, коллаборационная деятельность, диверсия, нарушение законов и обычаев войны.

Сообщается, что 816 таких уголовных производств расследует СБУ.

В тему: Стало известно, экономят ли украинцы электроэнергию.

Тэги: Киев, общество, война, новости Украины

Комментарии

Статьи

24.10.22 17:08

Президент «Руха» собирает «футбольный майдан»

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

США затеяли опасную авантюру - хотят затемнить Солнце при помощи распыления химикатов. Проект поддержал... Билл Гейтс
24.10.22 15:34

США затеяли опасную авантюру - хотят затемнить Солнце при помощи распыления химикатов. Проект поддержал... Билл Гейтс

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
США затеяли опасную авантюру - хотят затемнить Солнце при помощи распыления химикатов. Проект поддержал... Билл Гейтс
США затеяли опасную авантюру - хотят затемнить Солнце при помощи распыления химикатов. Проект поддержал... Билл Гейтс
США затеяли опасную авантюру - хотят затемнить Солнце при помощи распыления химикатов. Проект поддержал... Билл Гейтс
США затеяли опасную авантюру - хотят затемнить Солнце при помощи распыления химикатов. Проект поддержал... Билл Гейтс
Энергетический кризис уничтожит промышленность Европы
Энергетический кризис уничтожит промышленность Европы
Хозяева Украины VS Хозяева мировых денег. Схватка начинается
Хозяева Украины VS Хозяева мировых денег. Схватка начинается
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс написал письмо жене Зеленского и выступил против поставок западного оружия в Украину
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс написал письмо жене Зеленского и выступил против поставок западного оружия в Украину
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
24.10.22 16:12

Синоптики предупредили украинцев, что завтра погода снова огорчит
24.10.22 16:05

Экологи атаковали восковую фигуру короля Карла III
24.10.22 15:50

В Святогорскую лавру доставили помощь из епархий УПЦ
24.10.22 14:43

В Полтаве волонтеры УПЦ поддерживают реабилитационный центр
24.10.22 14:31

Кличко озаботился туалетной проблемой
24.10.22 14:20

ВСУ рассказали о продвижении в Херсонской области
24.10.22 13:50

На Буковине церковная община подтвердила верность УПЦ
24.10.22 13:27

Голливудская звезда Лив Шрайбер купил статуэтку из Северодонецка на аукционе Николая Тищенко
24.10.22 12:45

В УПЦ объяснили, можно ли смывать масло после Елеопомазания
24.10.22 12:20

На Закарпатье освятили новый престол в храме УПЦ
24.10.22 11:37

Киевлянам рассказали, кого могут мобилизовать
24.10.22 10:29

Байден заявил, что может умереть уже завтра
24.10.22 09:59

Электричество в Украине будут отключать по-новому
24.10.22 09:36

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 67 940 солдат
23.10.22 11:47

СБУ задержала руководителя завода «Мотор-Сич» Богуслаева
22.10.22 20:18

Сегодня была одна из самых сокрушительных российских атак на объекты инфраструктуры Украины
21.10.22 15:57

Эксперты прикинули, кто может стать новым британским премьером
21.10.22 13:14

Веерные отключения ввели в четырех центральных областях
21.10.22 12:37

Зеленский может созвониться с Путиным
21.10.22 12:04

В США таинственно исчез известный журналист
22.10.22 20:39

«Я больше не могу так существовать». Застрелился ректор Киевского университета им. Гринченко
22.10.22 22:44

Названа самая красивая женщина в мире
19.10.22 15:06

Путин ввел военное положение в аннексированных украинских областях
19.10.22 12:34

Британцы рассказали о страшной опасности вина
19.10.22 14:06

В общественном транспорте Киева появилось важное нововведение
18.10.22 13:38

Импорт газа в Украину вырос после падения цен
20.10.22 09:57

Маск наехал на ФРС США
18.10.22 16:21

В Украине обесточены более 1200 населенных пунктов
20.10.22 10:05

Иран уверяет, что не передает России Shahed-136
21.10.22 09:56

Маск предрек экономике США темные времена
Фото и Видео
Экологи атаковали восковую фигуру короля Карла III
Экологи атаковали восковую фигуру короля Карла III
Экологи атаковали восковую фигуру короля Карла III
Экологи атаковали восковую фигуру короля Карла III
Появилось видео нападения активистов на известную картину
Появилось видео нападения активистов на известную картину
СБУ задержала руководителя завода «Мотор-Сич» Богуслаева
СБУ задержала руководителя завода «Мотор-Сич» Богуслаева
Невероятное зрелище - собаки Краматорска выстроились в очередь за едой
Невероятное зрелище - собаки Краматорска выстроились в очередь за едой
На XX съезде Компартии Китая разразился скандал с товарищем Ху
На XX съезде Компартии Китая разразился скандал с товарищем Ху
Сегодня была одна из самых сокрушительных российских атак на объекты инфраструктуры Украины
Сегодня была одна из самых сокрушительных российских атак на объекты инфраструктуры Украины
Журнал «Плейбой» обнародовал неоднозначные фото
Журнал «Плейбой» обнародовал неоднозначные фото
Появилось видео, как Путин стреляет из снайперской винтовки
Появилось видео, как Путин стреляет из снайперской винтовки
Стали известны все участники Евровидения-2023
Стали известны все участники Евровидения-2023
Байден продолжает позориться на публике
Байден продолжает позориться на публике
fraza.com
Новости блогосферы
23.10.22 21:11

Свет в Украине отключают «терпилам», чтобы электричество было у «блатных»
04.10.22 18:54

Банкопад в Украине реален?
04.10.22 18:45

Трудовое рабство в Украине закрепляют законодательно
29.09.22 19:43

Смоделированы последствия ядерного удара по центру Киева

Опрос

Что произойдет, если РФ и далее будет обстреливать энергообъекты Украины?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.