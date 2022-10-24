Кличко озаботился туалетной проблемой

Главное: Бесплатные туалеты появятся в метро Киева. После соответствующей петиции.

Детали: Мэр Киева Виталий Кличко пообещал открыть в метро бесплатные туалеты. Соответствующая петиция с просьбой к властям города уже собрала необходимое количество голосов, получив шесть тысяч «подписей» людей.

В ней говорится: «Сделать на всех станциях метро бесплатный туалет, на одной станции по три кабинки, вход в который будет входить в стоимость купейного билета восемь гривен. Это будет удобно для киевлян и гостей города».

В КГГА сообщили: «Киевский городской голова Виталий Кличко 6 октября направил поддержанную петицию директору Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА Кандибору Р. В., постоянным комиссиям Киевского городского совета по вопросам транспорта, связи и рекламы и по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса для дальнейшей работы».

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