Киевлянам рассказали, кого могут мобилизовать

Главное: В Киеве сообщили о мобилизации. Стало известно, кого могут призвать в армию.

Детали: Начальник Киевского городского центра комплектования и социальной поддержки полковник Юрий Максимов рассказал, кого коснется мобилизация в украинской столице. Его слова цитирует ТСН.

Военный отметил: «Думаю, что мобилизационные мероприятия будут проводиться. Это необходимость».

Он добавил: «Пока мы воюем, должны гарантированно иметь личный состав не только для обороны, но и для наступления, чтобы освободить наши земли. Повестку следует ожидать всем военнообязанным лицам мужского пола в возрасте до 60 лет. То есть тем, кто военнообязан».

Резюмируется, что выписать повестку могут в любом месте и в любое время суток, и рейды, во время которых выдают повестки, будут продолжаться.

В тему: Украинцев готовят к новой волне мобилизации.