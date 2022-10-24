Стало известно, экономят ли украинцы электроэнергию

Главное: Украины не сильно снизили потребление электроэнергии. Всего на 5-10%.

Детали: Глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий рассказал, экономят ли украинцы электроэнергию. Его слова цитирует РБК-Украина.

Он отметил: «В разные дни разные регионы демонстрируют разные результаты, но в целом экономия колеблется от 5 до 10% в среднем».

Кроме этого чиновник сообщил, что важно экономить электричество как в крупных городских агломерациях, так и в других регионах.

Информируется, что на потребление электроэнергии должно положительно повлиять начало отопительного сезона, поскольку население должно перестать использовать электрообогреватели.

Резюмируется: «Мы ожидаем, что начало отопительного сезона снизит нагрузку на энергетическую систему вследствие того, что люди перестанут активно греться электроприборами. Поэтому это должно облегчить нагрузку и уменьшить потребление электроэнергии».

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