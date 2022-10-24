Эрдоган рассказал о постоянных контактах с Путиным

Главное: Реджеп Тайип Эрдоган рассказал об общении с Владимиром Путиным. Происходит это очень часто.

Детали: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о своих контактах с российским лидером Владимиром Путиным. Он признался, что это происходит весьма часто.

Политик сказал: «В течение двадцати лет, как во время моего премьерства, так и во время президентства, мы находимся в постоянном контакте с мировыми лидерами».

Лидер страны признался: «Только за последний месяц мы общались с Владимиром Путиным пять раз. То же самое с Владимиром Зеленским. С другой стороны, у нас есть телефонная дипломатия с президентом США».

Кроме этого он сообщил, что работает с Владимиром Путиным для преодоления продовольственного кризиса в слаборазвитых странах.

Информируется: «На наших последних переговорах мы предприняли шаги, чтобы выяснить, что мы можем передать слаборазвитым или неразвитым странам Африки, особенно африканским странам, в дополнение к зерну. Что это было? Удобрения. Это не только зерно».

Резюмируется: «Потому что в этих странах, где сильная засуха, необходимо также устранить эту проблему с помощью удобрений. Надеюсь, преодолеем этот вопрос».

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