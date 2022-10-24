Украинский посол раскритиковала Ирландию из-за условий для беженцев

Главное: Украинские беженцы столкнулись в Ирландии с проблемами. Об этом сообщила посол нашей страны.

Детали: Посол Украины в Ирландии Лариса Герасько поведала о проблемах беженцев из нашей страны. Она рассказала о них радио RTÉ.

Так, по словам дипломата, отсутствие жилья для беженцев является неприемлемым.

Отмечается, что причиной ее недовольства стала ситуация с 43 беженцами, прибывшими в Ирландию в конце прошлой недели, которым не смогли предоставить государственное жилье.

Как она сообщила, ситуация с жильем в Ирландии является очень тревожной.

Посол выразила надежду, что правительство страны и другие члены ЕС найдут выход из кризиса.

Лариса Герасько сказала, что украинцы потратились на билеты и лучше заранее объявить о нехватке жилья, чтобы беженцы выбрали другие страны.

В то же время министр по делам детей и молодежи Ирландии Родерик О'Горман сообщил, что его страна не может гарантировать, что сможет принять всех украинских беженцев и просителей убежища на следующей неделе из-за проблем с их размещением.

При этом правительство попросило людей, находящихся в других странах ЕС, оставаться там или искать иную европейскую страну для пребывания.

Сейчас в Ирландии проживают 42 тысячи украинцев и 16 тысяч просителей убежища.

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