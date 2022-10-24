Вандалы атаковали памятник Маргарет Тэтчер

Главное: В Великобритании атаковали памятник Маргарет Тэтчер. Вандалы сделали надпись.

Детали: В родном городе экс-премьера Великобритании Маргарет Тэтчер вандалы атаковали ее памятник. Неизвестные сделали на нем надпись «Долой тори».

Полиция квалифицирует произошедшее как акт причинения ущерба.

Стоит отметить, что памятник подвергается нападению уже в третий раз с тех пор, как он был установлен в мае этого года. Так, в первый раз статую закидали яйцами всего через два часа после ее открытия. Во второй раз вандалы облили часть памятника розовой краской.

В тему: Появилось видео нападения активистов на известную картину.