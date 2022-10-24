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Новости > Россияне начали формировать в Херсоне территориальную оборону

Россияне начали формировать в Херсоне территориальную оборону

Агата Кловская
24.10.22 10:37
55
Россияне начали формировать в Херсоне территориальную оборону

Главное: В Херсоне создают территориальную оборону. Делают это российские военные.

Детали: Россияне начали формировать территориальную оборону в аннексированном Херсоне. Сообщается, что в нее могут вступить все оставшиеся в городе мужчины.

Отмечается: «Для всех мужчин, которые желают остаться в Херсоне, несмотря на возросшую угрозу безопасности, создана возможность вступить в отряды территориальной обороны города».

Информируется, что военные продолжают обеспечивать безопасность в городе.

Резюмируется: «Жители же могут выехать на левый берег Днепра в любой момент: с речного вокзала каждый день отходят катера до городов Алешки и Голая Пристань».

В тему: Украина надеется освободить Херсон до конца года.

Тэги: общество, Россия, Херсон, война, регионы, новости Украины, территориальная оборона

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