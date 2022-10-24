Россияне начали формировать в Херсоне территориальную оборону

Главное: В Херсоне создают территориальную оборону. Делают это российские военные.

Детали: Россияне начали формировать территориальную оборону в аннексированном Херсоне. Сообщается, что в нее могут вступить все оставшиеся в городе мужчины.

Отмечается: «Для всех мужчин, которые желают остаться в Херсоне, несмотря на возросшую угрозу безопасности, создана возможность вступить в отряды территориальной обороны города».

Информируется, что военные продолжают обеспечивать безопасность в городе.

Резюмируется: «Жители же могут выехать на левый берег Днепра в любой момент: с речного вокзала каждый день отходят катера до городов Алешки и Голая Пристань».

В тему: Украина надеется освободить Херсон до конца года.