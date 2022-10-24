Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 67 940 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 67 940 солдат. Уничтожено 2 590 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на понедельник, 24 октября.

Сообщается, что уже погибли 67 940 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 2 590 танков, 5 295 боевых бронированных машин, 1 673 артиллерийских систем, 375 РСЗО, 189 средств ПВО, 270 самолетов, 245 вертолетов, 1 370 БПЛА оперативно-тактического уровня, 350 крылатых ракет, 16 кораблей/катеров, 4 044 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 149 единиц специальной техники.

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