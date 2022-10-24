Украина надеется освободить Херсон до конца года

Главное: Украина может взять Херсон под контроль до конца года. Так считает разведка.

Детали: Руководитель Главного управления разведки министерства обороны Кирилл Буданов рассказал, когда может быть освобожден Херсон. Его цитирует издание «Украинская правда».

Он считает, что это может произойти уже до конца этого года.

Отмечается, что сейчас россияне эвакуируют из Херсона «Промсвязьбанк», а также другие финансовые структуры, которые туда завезли.

Глава разведки акцентировал внимание: «Создают иллюзию того, что все пропало. А вместе с тем они, наоборот, заводят туда новые военные подразделения и готовят улицы города к обороне».

Отмечается: «Россияне понимают, что, если ВСУ возьмут хотя бы контроль над Каховской дамбой, которая сейчас является единственной полноценно функционирующей транспортной артерией, им нужно будет принимать быстро решения: либо очень-очень быстро покидать город и выходить, либо они рискуют оказаться в той ситуации, в которой раньше оказались украинские военные в Мариуполе».

Подчеркивается: «Понимая это все, они готовят почву, чтобы, если потребуется, очень быстро оттуда выйти. Однако они не готовятся к выходу сейчас, они готовятся к обороне».

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