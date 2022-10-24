У Зеленского отвергли любые переговоры с Путиным

Главное: Украина не будет договариваться с Россией. Позицию озвучили в Офисе президента.

Детали: Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отверг возможность переговоров с Россией. Он сделал жесткое заявление.

Чиновник сообщил: «Россию давно уже никто не боится, потому что они слабые трусы, мечтающие о переговорах, чтобы остановить свой крах. Это видит весь мир. Переговоров не будет. А все грязное останется в РФ в изоляции, в которой она обязательно окажется.

Он добавил: «Грязные манипуляции с Запорожской АЭС, грязные запугивания Каховской ГЭС, грязный теракт против украинских военнопленных в Еленовке, а также грязная война с гражданским населением и террор после поражений на поле боя».

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