Отопительный сезон в Киеве начнется уже завтра

Главное: С завтрашнего дня в Киеве стартует отопительный сезон. Решение о старте отопительного сезона принято исходя, прежде всего, из погодных условий.

Детали: Завтра, 20 октября, в Киеве начнется отопительный сезон. Все здания по технологическому графику начнут подключать к системе теплоснабжения. Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

Перед отопительным сезоном город увеличил на 10% численность аварийно-спасательных служб, приобрел дополнительную технику и материалы. Решение о старте отопительного сезона принято исходя, прежде всего, из погодных условий.

Также важным фактором для начала отопительного сезона является необходимость экономить электроэнергию, чтобы киевляне не включали электрообогреватели и кондиционеры и не перегружали систему электроснабжения.

Детали: В Кабмине отрапортовали о готовности к отопительному сезону.