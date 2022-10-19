Израиль отказал Украине в военной помощи

Главное: Израиль не будет передавать Украине ни оружие, ни ПВО. Как отметил министр обороны Израиля Бени Ганц, его страна и дальше будет оказывать Украине исключительно гуманитарную помощь.

Детали: Министр обороны Израиля Бени Ганц во время встречи с послами Евросоюза заявил о том, что его страна не будет поставлять Украине военное вооружение. В то же время Киеву были предоставлены несколько иные предложения. Об этом сообщает местное издание NEWSru.

По словам Ганца, Израиль передал Киеву предложения по разработке специальной для Украины системы предупреждения о ракетных обстрелах или угрозе беспилотников для защиты гражданского населения.

Как отметил министр, его страна и дальше будет оказывать Украине исключительно гуманитарную помощь.

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