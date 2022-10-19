В Китае сделали вид, что не в курсе об атаках РФ на Киев

Главное: Представителя министерства иностранных дел Китая попросили прокомментировать удары дронами-камикадзе по Киеву. Он заявил, что об этом не знает.

Детали: МИД Китая заявляет, что «ничего не знает» об атаке оккупантов дронами-камикадзе по Киеву 17 октября. Об этом заявил представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Его попросили прокомментировать удары дронами-камикадзе по столице Украины, на что он ответил: «Я ничего не знаю о том, что вы упомянули. Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна».

«В нынешних обстоятельствах все заинтересованные стороны должны проявлять спокойствие и сдержанность, а также поощрять и поддерживать все дипломатические усилия, которые способствуют мирному урегулированию украинского кризиса, для совместной деэскалации ситуации», — добавил дипломат.

В тему: Названо количество жертв вчерашнего ракетного удара по Киеву.