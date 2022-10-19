Киевлянам рассказали, в какие часы следует снизить использование электроприборов

Главное: Жителей Киева призывают снизить потребление электроэнергии. В определенные часы.

Детали: Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник рассказал во время телемарафона, в какие часы следует снизить потребление электроэнергии. Проблема остается.

По его словам, электрические приборы не нужно использовать в пиковые часы: с 8 до 11 утра, и с 17 до 23 вечера.

Отмечается, что в городе нужно сократить потребление электроэнергии минимум на 30%, в то время как киевляне потребляют меньше на 7-8%.

Сообщается, что такой показатель был достигнут за счет уменьшения мощности наружного освещения города.

Информируется: «Мы понимаем проблематику, что сегодня все из-за отсутствия тепла в батареях так или иначе пользуются электроприборами, будь то обогреватели, кондиционеры или теплые полы. Надо не делать этого в пиковые нагрузки, это утренние и вечерние часы».

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