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Новости > Берлускони поведал о пикантных отношениях с Путиным

Берлускони поведал о пикантных отношениях с Путиным

Агата Кловская
19.10.22 13:26
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Берлускони поведал о пикантных отношениях с Путиным

Главное: Сильвио Берлускони рассказал, как общался с Владимиром Путиным. Он поведал о «милых письмах».

Детали: 86-летний экс-премьер Италии Сильвио Берлускони рассказал о своих отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным. Запись его выступления в нижней палате парламента публикует издание LaPresse.

Политик, возглавляющий партию «Вперед, Италия», поведал: «Я немного восстановил контакты с Владимиром Путиным, достаточно много, в том смысле, что на мой день рождения (29 сентября) он прислал мне двадцать бутылок водки и очень милое письмо».

Он добавил: «Я ответил ему несколькими бутылками «Ламбруско» и таким же милым письмом. Я был одним из первых пяти его настоящих друзей».

По его словам, российские чиновники неоднократно заявляли, что Запад сражается с Россией, потому что мы даем Украине оружие и финансирование.

Сильвио Берлускони сказал: «Я очень обеспокоен ситуацией в Украине, но не могу высказать свое правдивое мнение, поскольку если это попадет в прессу, будет катастрофа».

В свою очередь в его политической силе заверили, что их позиция по войне в Украине совпадает с взглядами США и Европы.

В тему: Берлускони заявил, что Путин хотел заменить Зеленского «порядочными людьми».

Тэги: Украина, Владимир Путин, Россия, мир, Италия, Сильвио Берлускони, политика, война

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