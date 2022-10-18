Украинцев предупредили о веерных отключениях электричества и воды

Главное: Перебои с электричеством и водой могут начаться в Украине. Причина – недавние обстрелы.
Детали: Обстрелы энергетической инфраструктуры Украины со стороны России продолжаются. Людей уже предупредили о возможных веерных отключениях электроэнергии и воды.
Об этом информировал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Чиновник сказал в эфире телемарафона: «У нас критическая ситуация по всей стране сейчас. У нас зависит один регион от другого».
Он добавил: «Нужно готовиться к тому, что как электроэнергии, так и водоснабжение или теплоснабжение».
Информируется, что сегодня в результате ракетных обстрелов пострадали объекты энергетической инфраструктуры.
Уточняется, что это, прежде всего, в Житомирской области, где один из объектов был разрушен.
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