Киев после обстрела частично остался без электричества и воды

Главное: Стало известно о последствиях удара по Киеву. На левом берегу нет электричества и воды.

Детали: После удара с воздуха по Киеву на левом берегу ощущаются проблемы с электричеством и водой. Произошло аварийное отключение.

ДТЭК «Киевские электросети» информирует, что был поврежден объект критической инфраструктуры Деснянского района.

Отмечается, что из-за этого было отключено энергооборудование, питающие объекты водоканала и жилой массив Троещина.

Подчеркивается, что аварийные бригады уже выехали для обследования места повреждений.

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