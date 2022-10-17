На ЗАЭС произошло крупное ЧП

Главное: Запорожская АЭС осталась без связи с энергосетью. В результате обстрелов.

Детали: Запорожская АЭС осталась без электричества. Об этом информирует «Энергоатом».

Сообщается: «В понедельник российские войска в очередной раз обстреляли подстанции критической инфраструктуры на подконтрольной Украине территории, в результате чего в 03-59 отключилась последняя линия связи 750 кВ ЗАЭС Днепровская».

Отмечается также, что в переходном процессе из-за кратковременного понижения напряжения отключался резервный трансформатор собственных нужд объекта и произошел запуск дизель-генераторов.

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