Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 65 320

Главное: Россия потеряла в войне 65 320 солдат. Уничтожено 2 537 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на понедельник, 17 октября.

Сообщается, что погибли 65 320 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 2 537 танков, 5 205 боевых бронированных машин, 1 599 артиллерийских систем, 366 реактивных систем залпового огня, 187 средств ПВО, 268 самолетов, 242 вертолета, 1 241 БПЛА оперативно-тактического уровня, 316 крылатых ракет, 16 кораблей/катеров, 3 969 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 144 единицы специальной техники.

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