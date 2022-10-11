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Новости > ВСУ не имеют точных данных о запасах ракет у РФ

ВСУ не имеют точных данных о запасах ракет у РФ

Агата Кловская
11.10.22 16:57
344
ВСУ не имеют точных данных о запасах ракет у РФ

Главное: В Воздушных силах не разделяют заявления некоторых чиновников о том, что ракеты у России заканчиваются. Поэтому ПВО — это вопрос номер один для Украины.

Детали: Точной информации о количестве ракет у России нет, заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во вторник, 11 октября.

«Никто не может дать четкого ответа. Есть только предположения, а также данные разведки Минобороны и западных разведок. Не вся информация может быть обнародована в СМИ о количестве этих ракет и так далее. Ответ здесь может быть не прямым, а для размышлений. Если они уже несколько месяцев не применяли дальнобойное, высокоточное и очень дорогое оружие, то очевидно, что его остается мало. Его нужно придерживать для наиболее важных целей и объектов, которые они себе определили в своей террористической деятельности. Это и есть объекты критической инфраструктуры», — пояснил военный.

Он напомнил об обещаниях международных партнеров предоставить Украине современные системы ПВО. Есть уже первые шаги — Германия предоставит одну батарею систем IRIS-T SLM, а также Украина ожидает норвежские системы NASAMS с американскими ракетами.

«Сколько нам нужно? Я не хочу называть цифру, но это многое, чтобы заменить устаревшие образцы производства 70-80-х годов... Поэтому ПВО — это вопрос номер один», — сказал Игнат.

Кроме того он отметил, что враг продолжает применять зенитные ракеты по наземным целям ХА-22, которые не являются точными.

«Поэтому от них страдает мирное население», — заметил Игнат.

В тему: Стало известно, сколько ракет сегодня сбила украинская ПВО.

Тэги: общество, Россия, ракеты, ВСУ, новости Украины, война в Украине

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