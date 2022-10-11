Киевлян попросили не посещать больницы без острой надобности

Главное: Киевлян просят минимизировать походы в больницы из-за опасности ракетных ударов. Обращаться к врачам стоит лишь в экстренных случаях.

Детали: Жителей Киева просят ограничить плановые посещения медучреждений, чтобы не подвергать себя опасности из-за возможных обстрелов столицы. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«Пожалуйста, не надо лишний раз подвергаться опасности. В случае экстренных случаев — всю необходимую помощь каждый житель получит своевременно и в полном объеме», — говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что во время воздушной тревоги медицинский персонал и пациенты амбулаторных учреждений должны перейти в укрытие. Любые неэкстренные медицинские манипуляции прекращаются.

В тему: В Киеве отменили веерные отключения электричества.