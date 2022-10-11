В Киеве отменили веерные отключения электричества на 11 октября

Главное: Сегодня веерных отключений электричества в Киеве не будет. Впрочем, они возможны в будущем.

Детали: В Киеве сегодня, 11 октября, не применяются аварийные отключения электроэнергии, поскольку ситуация с электроснабжением стабилизирована. Однако они возможны в последующие дни. Об этом сообщает пресс-служба КГГА .

«В случае необходимости для балансировки энергосистемы по распоряжению главного диспетчера государственной энергокомпании НЭК „Укрэнерго“ график аварийных отключений будет применен», — отметили в пресс-службе.

В КГГА также сообщили, что отключения электроэнергии не будут касаться объектов критической инфраструктуры: медицинских учреждений, предприятий жизнеобеспечения города.

Веерные отключения электроэнергии в Украине планируются в течение следующих дней. Это позволит ремонтным бригадам восстановить электросети и как можно скорее обеспечить вновь надежное энергоснабжение.

В тему: В «Укрэнерго» рассказали о графиках поочередного отключения электроснабжения в разных регионах.