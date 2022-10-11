В оккупированном Мелитополе прогремели взрывы на аэродроме

Главное: Во временно оккупированном Мелитополе на аэродроме прогремел взрыв. Как уточнил мэр города Иван Федоров, россияне в очередной раз развернули там военную базу.

Детали: На аэродроме оккупированного Мелитополя в Запорожской области прогремели взрывы. Об этом 11 октября сообщил мэр города Иван Федоров.

«Оккупанты засуетились и сразу пишут о каких-то там „учениях“. Однако жители уже научились различать глухие звуки их жалких „учений“ против громких взрывов ликвидации их военных баз», — подчеркнул он.

Федоров добавил, что подробности инцидента выясняют.

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