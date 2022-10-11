В Украину вернули 37 детей, насильно депортированных в РФ

Главное: В Украину вернулись 37 депортированных россиянами детей. В конце августа несовершеннолетних украинцев принудительно вывезли из Харьковской области в Краснодарский край РФ.

Детали: В Украину вернулись еще 37 депортированных оккупантами детей. Об этом 11 октября сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Отмечается, что в конце августа детей принудительно вывезли из Харьковской области в пгт Кабардинка Краснодарского края РФ, несмотря на то, что у всех есть родители.

«Семьи воссоединились и находятся в безопасном месте на Закарпатье. Их разместили в шелтерах для внутренне перемещенных лиц — в селах с живописными видами Белки и Горинчево», — уточнили в ведомстве.

Подчеркивается, что процесс возвращения был трудным. Чтобы забрать детей, родители проехали долгий путь через несколько стран Европы.

В тему: Украинские дети, сбежавшие от войны, могут попасть в руки торговцев людьми.