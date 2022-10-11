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Новости > В сточных водах Украины начали искать коронавирус

В сточных водах Украины начали искать коронавирус

Агата Кловская
11.10.22 14:35
272
В сточных водах Украины начали искать коронавирус

Главное: В четырех областях Украины в хозяйственно-бытовых сточных водах начались исследования по обнаружению коронавируса. Также такое изучение проводят в Нидерландах, Австралии, США, Франции, Италии, Австрии.

Детали: В Кировоградской, Львовской, Днепропетровской и Черновицкой областях начали исследовать хозяйственно-бытовые сточные воды на наличие SARS-CoV-2. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Отмечается, что в данных регионах уже определено 17 точек отбора. Также такое изучение проводят в Нидерландах, Австралии, США, Франции, Италии, Австрии.

В Минздраве подчеркнули, что исследование сточных вод на наличие SARS-CoV-2 — это способ количественно оценить и понять его присутствие. Согласно выводам существует связь между концентрацией вируса в сточных водах, попадающих на очистные сооружения, и уровнем заражения соответствующей популяции.

Исследования показали, что вирус можно обнаружить в стуле человека в течение нескольких часов после заболевания и в дальнейшем, независимо от тяжести симптомов COVID-19.

Тем самым, вирус в стоках можно обнаружить до того, как он распространится среди людей и до выявления симптомов у первых пациентов.

Благодаря оценке вирусной нагрузки SARS-CoV-2 в сточных водах можно увидеть реальную картину распространения коронавируса, включая бессимптомных носителей и не обратившихся к врачу.

В тему: Смертность от коронавиурса в Украине значительно снизилась.

Тэги: общество, вода, здоровье, новости Украины, коронавирус, сточные воды

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