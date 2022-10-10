Братия Святогорской лавры нуждается в помощи

Главное: Братия и беженцы Святогорской лавры рассказали, как живет обитель после деоккупации.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук Евгении Еременко, насельники стараются максимально защититься до зимы: затягивают окна плёнкой, пытаются перекрыть разрушенные крыши, обустроить келейный корпус.

«Связь пока очень плохая, но удалось узнать, какие нужды у братии и остальных. Первым делом все называли средства от головной боли. Пять месяцев под непрерывными „прилётами“ и „вылетами“ не прошли даром. К тому же все они — братия, трудники, сестры из Богородичного, беженцы живут в подвалах. Почва в Святых Горах — мел. Мел, как известно, имеет свойство поглощать воду. Когда в меловой скале в 19-м веке нёс свой подвиг прп. Иоанн Затворник Святогорский, в его келлии за год истлевало всё. При такой сырости в дореволюционном монастыре самой большой бедой был туберкулёз. Поэтому даже питание в этой обители не такое скудное, как в других. Конечно, страдали ревматизмом, простудными заболеваниями и т.д.

Подвал Успенского собора расположен в меловом слое. И хоть обложен кирпичом, всё равно это не место для постоянного пребывания. Не за горами осенние дожди, зимние холода», — отмечается в сообщении.

Также необходимы теплые вещи: жители Святогорска оставили свои дома в городе еще в апреле, большинство из них разрушены и разграблены. У братии Всехсвятского скита все зимние вещи были сожжены со скитом 4 июня.

«Оказывается, братия до последнего находилась в скиту, уже под перекрёстными „прилётами“. И в страшное утро 4 июня, когда скит загорелся , они чудом избежали смерти, под шквальным огнём убегая в Лавру (1,5 км по простреливаемому серпантину)», — написала Евгения Еременко.

В обитель нужны нагревательные приборы (чайники, кружки) минимальной мощности (500 Вт): запитываются от генератора, электросети пока нет.

Помощь можно передать в Зверинецкий монастырь — ул. Мичурина, 20.

Можно отправить на Новую почту № 48 или на Укрпочту 01103 Киев, ул. профессора Подвысоцкого, 10 получатель — Золотарёв Максим Михайлович (о. Леонтий) 095 207 69 16)

Материальную помощь можно перечислить на счет

4441 1144 5994 0563 Линь Владимир Александрович (о. Владимир)

Организаторы: 063 454 23 82 Сергей Левонюк.

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