В Киеве Социальный отдел УПЦ передал продуктовые наборы семьям переселенцев

Главное: В Киеве сотрудники Отдела по социально-гуманитарным вопросам передали гуманитарную помощь переселенцам и социально незащищенным слоям населения.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм «Церква допомагає», 150 семей получили продуктовые наборы.

В Гуманитарном центре Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам (Железнодорожное шоссе, 3) все нуждающиеся получают одежду, продукты, медикаменты.

Присоединиться к благотворительной инициативе Церкви и помочь нуждающимся можно по реквизитам.

Как сообщалось ранее, каждую пятницу волонтеры и работники Социального отдела УПЦ кормят сотни малообеспеченных, бездомных и беженцев на Южном вокзале столицы.

В тему: Предстоятель УПЦ напомнил, что война и убийство несовместимы с любовью.