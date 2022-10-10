В Киеве Социальный отдел УПЦ передал продуктовые наборы семьям переселенцев

Главное: В Киеве сотрудники Отдела по социально-гуманитарным вопросам передали гуманитарную помощь переселенцам и социально незащищенным слоям населения.
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм «Церква допомагає», 150 семей получили продуктовые наборы.
В Гуманитарном центре Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам (Железнодорожное шоссе, 3) все нуждающиеся получают одежду, продукты, медикаменты.
Присоединиться к благотворительной инициативе Церкви и помочь нуждающимся можно по реквизитам.
Как сообщалось ранее, каждую пятницу волонтеры и работники Социального отдела УПЦ кормят сотни малообеспеченных, бездомных и беженцев на Южном вокзале столицы.
В тему: Предстоятель УПЦ напомнил, что война и убийство несовместимы с любовью.