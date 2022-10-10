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Новости > В Киеве Социальный отдел УПЦ передал продуктовые наборы семьям переселенцев

В Киеве Социальный отдел УПЦ передал продуктовые наборы семьям переселенцев

Александра Кудрявцева
10.10.22 15:37
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В Киеве Социальный отдел УПЦ передал продуктовые наборы семьям переселенцев

Главное: В Киеве сотрудники Отдела по социально-гуманитарным вопросам передали гуманитарную помощь переселенцам и социально незащищенным слоям населения.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм «Церква допомагає», 150 семей получили продуктовые наборы.

В Гуманитарном центре Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам (Железнодорожное шоссе, 3) все нуждающиеся получают одежду, продукты, медикаменты.

Присоединиться к благотворительной инициативе Церкви и помочь нуждающимся можно по реквизитам.

Как сообщалось ранее, каждую пятницу волонтеры и работники Социального отдела УПЦ кормят сотни малообеспеченных, бездомных и беженцев на Южном вокзале столицы.

В тему: Предстоятель УПЦ напомнил, что война и убийство несовместимы с любовью.

 
Тэги: новости православия, УПЦ

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