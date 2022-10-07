«Динамо» может досрочно распрощаться с главным тренером

Главное: Наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу находится в одном шаге от расторжения контракта с киевским клубом. Причина — неудовлетворительные результате в этом сезоне.

Детали: Главный тренером «Динамо» Мирча Луческу может покинуть пост наставника команды, сообщает румынский портал Ziare.com.

По информации источника, из-за неудовлетворительных результатов в этом сезоне главный тренер «Динамо» Мирча Луческу находится в одном шаге от расторжения контракта с киевским клубом.

Накануне «Динамо» проиграло очередной матч в Лиге Европы, уступив на выезде французскому «Ренну» со счетом 1:2. Это поражение стало для столичного клуба уже третьим в первых трех турах группового раунда турнира.

В тему: Сразу два ключевых игрока «Динамо» получили серьезные травмы в матче против «Фенербахче».