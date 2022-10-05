В Кремле грозятся вернуть себе деоккупированные территории аннексированных областей

Главное: В Кремле все еще надеются взять под свой контроль аннексированные области. Песков уверяет, что российские военные якобы «вернут» ныне деоккупированные территории Украины.

Детали: Российские оккупанты попытаются в очередной раз захватить ныне освобожденные ВСУ территории Украины, на которых ранее РФ провела «референдумы». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает российское пропагандистское информагентство «РИА Новости».

Представитель Кремля таким образом ответил на вопрос о том, нет ли противоречий между словами Путина, что аннексированные территории «с Россией навсегда» и тем, что российские захватчики отступают из некоторых территорий.

«Здесь нет никакого противоречия, они будут с Россией навсегда, они будут возвращены», — заверил он.

По его словам, Херсонская и Запорожская области Украины якобы «вошли в состав России» в тех границах, на которых действовала военно-гражданская администрация оккупантов «на момент принятия».

«Но я ещё раз повторяю, там определенные территории будут возвращены. И мы продолжим советоваться с тем населением, которое изъявит желание жить с Россией», — утверждает представитель главы кремлевского режима.

В тему: ВСУ приступили к деоккупации Луганской области.