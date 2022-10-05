IBA сняла бан с российских боксеров и... наложила его на украинских

Главное: Руководство Международной ассоциации бокса продолжает демонстрировать свою любовь к странам-агрессорам. Организация сняла бан с российских и белорусских боксеров.

Детали: С российских и белорусских боксеров сняты все санкции и отныне они допущены ко всем международным соревнованиям. Такое решение приняла Международная ассоциация бокса (IBA).

В нем говорится, что отменены все санкции, ранее наложенные на представителей стран-агрессоров в ответ на начало полномасштабной войны против Украины.

При этом, как сообщает Inside the Games, решением Совета директоров IBA в правах ограничена сама Украина. Теперь на международных стартах наши спортсмены будут выступать за команду под названием «Украинская команда IBA», но под национальным сине-желтым флагом.

«IBA твердо верит, что спортсмены не должны страдать, несмотря на обстоятельства, и должны иметь возможность представлять свою страну с гордостью», — говорится в заявлении совета директоров IBA.

Сообщается, что такое решение в отношении украинских боксеров принято в свете ранее утвержденного решения об отстранении Федерации бокса Украины.

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