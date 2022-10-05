Названа неожиданная причина смерти рэпера Coolio

Главное: Появились подробности смерти рэпера Coolio. Он умер из-за астмы.

Детали: Издание TMZ уверяет, что причиной смерти рэпера Coolio (Артис Леон Айви-младший) стала астма. Об этом уверяют источники в его окружении.

Сообщается, что артист страдал тяжелой формой недуга.

В публикации сказано: «Мы поговорили с несколькими источниками, близкими к покойному рэперу, каждый из которых рассказал нам о своей астме и о том, как он боролся с ней на протяжении многих лет. Его семья рассказала следователям о его проблемах с астмой».

Как информируется, Coolio всегда брал с собой несколько ингаляторов, чтобы контролировать свое состояние, а также использовал их на сцене во время некоторых выступлений.

Отмечается, что перед смертью рэпер вошел в ванную, запер дверь и, видимо, потерял сознание. Другу артиста пришлось выломать дверь, чтобы добраться до него.

Резюмируется, что медики пытались спасти его 45 минут, но безуспешно.

Напомним, что Coolio умер в возрасте 59 лет 28 сентября в доме своего друга в Лос-Анджелесе. Сначала причиной его смерти называли остановку сердца.

Артист прославился благодаря песне Gangsta’s Paradise, который был записан в 1995-м году вместе с другим музыкантом L.V. Песня звучала в фильме «Опасные умы». За композицию артист получил премию «Грэмми».

В тему: Скончался легендарный рэпер Coolio.